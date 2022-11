Incidente mortale nelle strade Pugliesi, muore un altro emigrato siciliano

04/11/2022

E’ di origini siciliane l’ennesima vittima della strada in un incidente avvenuto nella notte in terra pugliese. Si tratta di Alessandro Santoro, 32 anni, coinvolto in un pauroso scontro frontale tra due auto. Insieme a lui sono rimasti feriti altri due giovani, entrambi in gravi condizioni.

L’impatto

Il tremendo impatto si è verificato sulla statale 275 tra Nociglia e Montesanto Salentino, nei pressi di Lecce. Per cause che sono in corso di accertamento l’auto condotta da Santoro si è schiantata contro un altro veicolo che viaggiava sulla corsia opposta. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall’auto il corpo della vittima. Il mezzo, infatti, si è totalmente accartocciato su se stesso.

Altro incidente a Milano

Appena qualche giorno fa un altro siciliano emigrato ha perso la vita in un incidente stradale. E’ stato coinvolto in un tragico scontro nelle strade di Milano, a perdere la vita un uomo originario del Palermitano. E’ accaduto lo scorso 1 novembre in corso Buenos Aires, una delle strade principali del capoluogo lombardo. A perdere la vita Antonio Lupo, 42 anni di Partinico, cittadina del Palermitano. Era in sella alla sua moto quando all’improvviso si è scontrato con un’auto, facendo un volo di qualche decina di metri prima di finire sull’asfalto privo di sensi. Ad avere aperto un’indagine sul tragico sinistro stradale la polizia municipale. La salma è ancora a Milano in attesa del nulla osta della Procura per poter essere trasferita al cimitero di Partinico. Infatti nella cittadina partinicese risiede la famiglia del 42enne.

Le prime ipotesi

Lupo era alla guida della sua due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è andato a schiantare a quanto pare frontalmente con un’auto che proveniva dalla corsia opposta. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Nonostante avesse indosso il casco, ha riportato gravissime lesioni a causa della particolare violenza con cui si sono scontrati i due veicoli. Forse un sorpasso azzardato o qualche distrazione, o ancora qualche manovra errata. Addirittura si ipotizza il coinvolgimento di un terzo veicolo ma su questo sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei caschi bianchi.