Traffico bloccato

È provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 121 “Catanese” a Paternò, in provincia di Catania, in corrispondenza del km 29, a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un veicolo leggero. L’incidente non avrebbe provocato feriti gravi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

Il grave incidente di Torretta

Ben più grave, invece, il drammatico incidente a Torretta d’ieri mattina. Una giovane a bordo è finita fuori strada distruggendo la vettura. L’impatto è stato violentissimo. La giovane è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. La giovane è arrivata in coma in ospedale. E’ tuttora ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono molto serie. Un altro incidente si è verificato questa mattina sempre a Torretta. Due persone sono rimaste ferite. Una gestante e un anziano trasportati all’ospedale Civico e a Villa Sofia.

Un altro schianto sulla Circonvallazione di Palermo

Ancora viale Regione Siciliana, e in particolare il sottopasso di via Belgio, tristemente protagonista dell’ennesimo incidente stradale. A restare coinvolte 4 persone che viaggiavano all’interno di un’auto che è uscita fuori strada. Tra loro anche un bambino. Le loro condizioni al vaglio dei sanitari. Secondo quanto è stato accertato i 4 feriti viaggiavano a bordo di un’auto che stava procedendo in viale Regione Siciliana. Il mezzo all’improvviso è finito fuori strada all’altezza del sottopasso di via Belgio ed ha finito al sua corsa contro il pilastro. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 che ha dato le prime cure agli occupanti, trasferiti poi in pronto soccorso.