Tragedia in Sicilia, dove nella stessa giornata si sono verificati due gravi incidenti che hanno causato la morte di due motociclisti, uno a Messina e uno a Belpasso. Così le strade siciliane continuano a macchiarsi di sangue. Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio a Messina, all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni di Malta, nei pressi di villa Mazzini. Massimiliano Costa, 44 anni, a bordo di uno scooter Honda di grossa cilindrata, si è scontrato violentemente con un’Audi A1 proveniente dal viale della Libertà.

L’uomo morto in ospedale

L’impatto ha fatto sbalzare Costa sull’asfalto, provocandogli una grave lesione alla testa. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico, ma nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato morto pochi minuti dopo. Una Volante della Polizia, trovandosi sul posto, è subito intervenuta per gestire il traffico e prestare i primi soccorsi. Successivamente sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

Altro incidente nello stesso punto

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato nello stesso punto. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. L’evento ha però complicato ulteriormente la situazione nel tratto di strada già interessato dalla prima emergenza.

Centauro morto a Belpasso

Un altro tragico incidente è accaduto nel pomeriggio a Belpasso, in via Giovanni Paolo II. Un centauro 40enne del posto, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della segnaletica. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato nel campo sportivo, dove è atterrata l’eliambulanza del Cannizzaro. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Per gestire il traffico è intervenuta la Polizia Locale.

