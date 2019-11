Domani è il grande ritorno di Renzi in Sicilia e stavolta come fondatore di Italia Viva il movimento lanciato a livello nazionale e che vede la Sicilia come prima regione a darne il battesimo.

Domani alle 16 sarà alle Ciminiere di Catania. La convention organizzata dal deputato Luca Sammartino .

Presenti all’iniziativa Italia Viva Sicilia oltre a Renzi Ettore Rosato ed il Ministro delle politiche agricole del governo Conte Bis Teresa Bellanova.

Un’occasione che di fatto incorona come leader del movimento proprio Sammartino che ha ufficializzato l’addio al Pd.

Ancora niente gruppo all’Ars per il quale non c’è fretta ma intanto in consiglio comunale a Palermo ben otto consiglieri e tre presidenti di circoscrizione hanno fatto il ‘grande passo’ passando ad Italia Viva.