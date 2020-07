Oltre 100 carabinieri del Comando provinciale di Catania, su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, stanno eseguendo nelle province di Catania e Trapani un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale calatino nei confronti di nove persone tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di disarticolare la rete di pusher che agiva in diverse piazze di spaccio, soprattutto a Caltagirone, una delle quali nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.

Si tratta di una vasta operazione il cui esito sarà noto nella seconda parte della mattina quando arresti e perquisizioni saranno stati effettuati.

Negli ultimi giorni il contrasto al traffico di droga in Sicilia ha visto realizzare numerose operazioni rilevanti. Ieri la Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto Salvatore Giuffrida, 52 anni, in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di cocaina.

Nel corso dei controlli svolti dalla Questura di Catania e dalla Squadra Mobile su persone sospette provenienti dalla Calabria, l’attenzione di è soffermata su una Fiat Punto di colore grigio sottoposta a perquisizione.

Sono stati trovati all’interno di un vano ricavato nella scocca posteriore del veicolo, cinque panetti di cocaina di 5 chili. La droga, del valore di oltre 250 mila euro immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a 800 mila euro. L’uomo è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.

Sempre ieri ma nel palermitano, è scattata un’altra operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Bagheria che hanno arrestato S.G., 22 anni, accusato di spaccio di droga nelle località balneari di Santa Flavia e Porticello.

Ai militari son arrivate diverse segnalazioni da parte dei residenti della frazione di Sant’Elia che hanno notato un continuo via vai di giovani che acquistavano le dosi di stupefacente. Sono scattati i controlli e i militari hanno bloccato il giovane trovato in possesso di diverse dosi di marijuana.