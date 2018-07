E’ proprio così, si tratta della pasta con la bottarga che non avete mai mangiato e provarla vi offrirà l’occasione per gustare in modo estremamente semplice e leggero una delle più straordinarie prelibatezze che ci offre il nostro mare mediterraneo.

Parliamo proprio della Bottarga di Tonno ma la ricetta che proponiamo qui può essere benissimo realizzata anche con le uova di ricciola, prodotto meno noto ma altrettanto apprezzabile e forse ancora più ricercato.

Innanzitutto abbiamo scelto il nostro fornitore di Bottarga e piuttosto che optare per alle uova di tonno compresse al pezzo, presenti nelle nostre drogherie così come nei supermercati al prezzo di oltre 200 euro al kg, abbiamo provato la ben più economica ed altrettanto straordinaria Bottarga di Tonno grattugiata di Campisi venduta su insicilia.com, lo shop online di prodotti tipici siciliani che non troviamo al supermercato. Con un vasetto da 35 grammi di bottarga grattugiata siamo riusciti a ben condire anche sei piatti di pasta.

Abbiamo tagliato a listarelle quindi degli ottimi pomodorini del tipo datterino, li abbiamo messi in padella con un filo dell’olio extravergine d’oliva Biologico dell’azienda Sant’Andrea e lasciati saltare per un paio di minuti dopo i quali abbiamo aggiunto mezzo bicchiere d’acqua e fatto cuocere per altri due minuti ancora a fuoco vivo.

Quando i pomodorini si sono ammorbiditi ed addensati in una salsa ruspante, abbiamo spento il fuoco e spolverato il tutto con due cucchiai abbondanti della nostra bottarga di tonno grattugiata.

A parte, avevamo messo a bollire una pentola di abbondante acqua salata ed avevamo scelto la nostra pasta preferita: in questo caso i Busiati di Lenato, pasta di semola trafilata in bronzo.

Dopo otto minuti, per una cottura perfetta, abbiamo scolato la pasta ed amalgamo tutto in padella con il sugo di pomodorini e bottarga che avevamo preparato a parte, aggiungendo soltanto qualche foglia di mentuccia fresca appena ricavata dalle nostre piantine.

L’aggiunta di ancora mezzo bicchiere dell’acqua di pasta salata costituisce la mossa magica per garantire una eccezionale mantecatura della pasta condita.

Quindi ancora una spolverata abbondante di bottarga di tonno ed abbiamo servito in tavola.

Il risultato è stato straordinario, un piatto elementare, digeribile, senza aglio ne cipolla e realizzato con i migliori prodotti siciliani che potevamo trovare sul mercato per l’occasione.

Provatela anche con la bottarga di Ricciola, e fateci sapere! Tutti i prodotti siciliani li potete trovare qui.