I bandi pubblicati in GURS

Proseguono le assunzioni nella sanità siciliana. Gli ospedali e le ASP siciliane aprono le porte a nuove figure per colmare i vuoti presenti in organico.

Vediamo nel dettaglio i principali bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (Serie Concorsi) n. 6 del 28 aprile 2023.

Azienda Ospedaliera Garibaldi – Catania

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione del Garibaldi di Catania ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione a tempo indeterminato di 21 figure con la qualifica di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Per partecipare alla selezione, per titoli ed esami (prova scritta, prova pratica e prova orale) sarà sufficiente trasmettere la domanda di ammissione per via telematica tramite il sito dedicato ai concorsi Arnas di Catania entro il 28 maggio 2023.

Per maggiori dettagli su requisiti, documentazione da allegare e materie da studiare si rimanda al bando pubblicato in GURS.

Azienda Ospedaliera Sofia Cervello – Palermo

Gli Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo hanno pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami per 25 posti a tempo indeterminato in diverse discipline mediche.

Nello specifico sono ricercati i seguenti profili:

4 posti per l’U.O.C. cardiologia con UTIC Villa Sofia (cardiologia);

8 posti per l’U.O.C. radiologia Villa Sofia e U.O.S.D. radiologia V. Cervello (radiodiagnostica);

2 posti per l’U.O.C. ortopedia e traumatologia (ortopedia e traumatologia);

4 posti per l’U.O.C. neonatologia con UTIN (neonatologia);

3 posti per l’U.O.C. direzione medica di presidio (direzione medica di presidio ospedaliero);

3 posti per l’U.O.C. di oncoematologia (ematologia);

1 posto per l’U.O.C. anatomia ed istologia patologica (anatomia patologica).

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 30esimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’indirizzo reclutamentoinurgenza@mailpec.ospedaliriunitipalermo.it, mediante PEC nominativa o tramite raccomandata o brevi manu all’ufficio Protocollo dell’azienda sito a Palermo in Viale Strasburgo 233.

È possibile consultare il bando con le restanti indicazioni relative a requisiti, prove e documentazione al seguente link.

ASP di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha indetto un nuovo bando per la selezione di 40 figure da inserire in diverse posizioni nell’Area del Comparto sanità.

In particolare, i posti disponibili saranno così ripartiti:

1 posto di Tecnico Audiometrista;

2 posti di Logopedista;

13 posti di Fisioterapista;

2 posti di Ortottista;

1 posto di Ostetrica;

4 posti di Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria;

3 posti di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

2 posti di Tecnico di neurofisiopatologia;

10 posti di Tecnico sanitario di radiologia medica.

Sarà possibile presentare domanda entro il 30esimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultare il bando sul sito ufficiale dell’ASP di Enna.