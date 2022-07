Le selezioni si svolgeranno l’8 luglio nel capoluogo etneo

L’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, ha lanciato, in collaborazione con la London Wellness Accademy, il primo Recruiting Day per estetisti e acconciatori, che desiderino lavorare a bordo delle compagnie di crociera Costa Crociere, Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Carnival Cruise.

L’evento, rivolto a professionisti ed esperti nel settore “Estetica e Acconciatura”, si svolgerà a Catania l’8 luglio 2022 alle ore 10:30 presso il Teatro “Futura” (Via Macallè n. 3B).

I requisiti

I candidati dovranno essere in possesso di un Diploma/Qualifica di Estetista o Acconciatore e dovranno dimostrare di avere una pregressa esperienza nel ruolo.

Come partecipare

Per partecipare alla giornata di selezione sarà necessario presentarsi all’evento muniti di:

curriculum vitae;

copia di un documento d’identità;

foto con divisa;

copia del diploma/qualifica professionale o autocertificazione.

Per gli ex allievi di ogni sede regionale dell’Ente Futura sarà messo a disposizione un pullman per raggiungere comodamente la sede di selezione.

Per maggiori dettagli sul recruiting day contattare l’Ente Futura.