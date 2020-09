Il capo della Lega in Sicilia dall'1 al 3 ottobre

Non si preannuncia nel migliore dei modi l’imminente arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, a Catania. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un tour di tre giorni del capo del Carroccio in Sicilia.

Questa mattina striscioni con la scritta “Leghisti not welcome” sono stati esposti davanti a ingressi dell’aeroporto di Catania. A rivendicarne la realizzazione è la rete “Mai con Salvini” che annuncia la preparazione di tre giorni di contestazione dal 1 al 3 ottobre prossimi, in concomitanza delle iniziative promosse dalla Lega a sostegno del loro leader che sabato dovrà apparire davanti al Gup per l’udienza preliminare per il sequestro di persona aggravato per lo sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti.

Sono previsti flash mob, incontri e manifestazioni contro il leader della Lega, con manifestanti previsti in arrivo da gran parte della Sicilia.. “Pur di riempire le piazze siciliane, Matteo Salvini, chiama a raccolta leghisti da tutta Italia, ma gli unici a non essere benvenuti nella nostra terra sono loro”, afferma Sara, lavoratrice precaria e attiva nella costruzione della rete, in una nota diffusa da ‘Mai con Salvini’. “La Lega al Sud – aggiunge – non ha sfondato e così l’occasione del processo per il caso Gregoretti diventa l’ennesimo tentativo di venire a far campagna elettorale qui in Sicilia. Per questo abbiamo deciso di organizzare dall’1 al 3 ottobre diverse iniziative per esprimere chiaramente che se pensavano di poter fare una Pontida del Sud, si sbagliavano”.

Blocco della circolazione attorno al Palazzo di giustizia di Catania il prossimo 3 ottobre, giorno dell’udienza preliminare in cui è imputato per sequestro di persona, per la gestione dello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti, l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Lo ha disposto l’amministrazione Comunale, d’intesa con la Questura, “a garanzia della sicurezza pubblica”. Il divieto di transito a tutti i veicoli è attivo dalle 6 alle 14 di sabato prossimo, e comunque “sino a cessate esigenze”. Sono consentite eccezioni per i residenti, diretti a rimesse o aree private esterne alla carreggiata stradale, il cui accesso sarà verificato e regolamentato dalle forze dell’ordine, i mezzi delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso esclusivamente in servizio di emergenza. Dalle 20 di venerdì 2 ottobre alle 14 dell’indomani, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli nelle strade interessate dal divieto.

Matteo Salvini ha invitato tutta la Lega a Catania dall’1 al 3 ottobre in occasione dell’avvio del procedimento giudiziario nei suoi confronti per la vicenda della Gregoretti, l’imbarcazione con i migranti bloccata in mare nel luglio del 2019. Il leghista, infatti, ha chiesto a tutti i parlamentari e agli eurodeputati di trovarsi nella città etnea per esprimere la vicinanza all’ex vicepremier e Ministro dell’Interno, che sarà processato dopo che il Senato ha dato il via libera il 30 luglio scorso. Salvini, nel messaggio inviato ai leghisti, ha affermato: “Dall’1 al 3 ottobre Catania sarà la Capitale Italiana delle Libertà, con iniziative, dibattiti, convegni, cene, musica, esposizioni e altro ancora». E ancora: “Inutile dire che tutti gli eletti sono invitati a prenotare per tempo la loro presenza in città”.