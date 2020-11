La rassegna

Anche quest’anno, malgrado l’emergenza Covid, l’associazione culturale Paternesi.com e il Circolo Letterario Pennagramma hanno deciso di confermare il tradizionale evento in memoria di Mariano Ventimiglia, scultore paternese scomparso nel 2006 e dai numerosi riconoscimenti anche internazionali.

Un evento culturale che è insieme una collettiva e un concorso d’arte e che tradizionalmente ha avuto luogo a Paternò, all’interno del Palazzo delle Arti. Giunto ormai alla XV edizione, quest’anno – a dispetto delle passate rassegne – contro un nemico virale invisibile dalla testa coronata, l’edizione sarà ospitata nell’unico luogo sicuro rimasto a disposizione, il web! Le opere di pittura, scultura, fotografia, installazione e incisione verranno esposte, tramite foto nitide accompagnate da accurata descrizione, sulla pagina Facebook dedicata al Memorial Ventimiglia e sul sito che a breve verrà allestito per l’occasione.

Per chi volesse, può partecipare alla collettiva e concorso d’arte con massimo due opere: gli artisti che vorranno concorrere all’iniziativa dovranno inviare tramite email foto nitida/e dell’opera unitamente alla relativa descrizione (titolo, anno di creazione, tecnica utilizzata e dimensioni). I premi saranno assegnati da una speciale giuria (tra cui il maestro d’arte Ghumbert di Cattolica, presidente della Giuria) per ciascuna categoria artistica. Ulteriori novità, per questa inusuale XV edizione del Memorial on line, sarà il premio “social media” per l’opera che avrà ricevuto il maggior numero di like in tutte le categorie e un piccolo concorso letterario (organizzato per l’occasione dal Circolo Letterario Pennagramma) per racconti inediti (massimo 5 pagine “word”) sul tema “emergenza e rinascita” e poesie inedite, a tema libero, (massimo 1 pagina “word”). Regolamento e dettagli sul sito in allestimento dedicato e a cura del Circolo Letterario Pennagramma (www.pennagramma.com). Gli scritti saranno giudicati dagli scrittori Mario Cunsolo (nipote dell’artista paternese e Presidente del Circolo), Giorgio Ciancitto e Simona Zagarella nonché da Francesca Calì, in rappresentanza dell’associazione culturale Mascalucia.doc.

I racconti e le poesie, al pari delle opere in rassegna (e disponibili sul web per un anno) dovranno essere inviati entro il prossimo 6 dicembre tramite email (lo.merola@libero.it o educando@tiscali.it). A tutti i partecipanti sarà rilasciata una pergamena (spedita sempre tramite e-mail), mentre ai vincitori, unitamente agli attestati d’eccellenza, a cessata emergenza Covid, sarà consegnata la speciale “Ragnatela”, una scultura in pietra lavica che riproduce, in scala ridotta, una delle opere più importanti del maestro e scultore Mariano Ventimiglia. Fanno parte del comitato organizzativo tecnico il web master Lorenzo Merola, le scrittrici Simona Zagarella, Francesca Calì e Fabiana Muni che, raggiunta telefonicamente, si dice entusiasta dell’iniziativa culturale, gratuita e auspicabilmente virale, esuberante, come sa essere la cultura, senza confini e senza vincoli.

In uno Stivale colorato tristemente dalla pandemia, ogni forma d’arte è in fondo, per dirla alla maniera di Fabrizio Caramagna, l’incontro inatteso di forme e spazi e colori che prima si ignoravano. Persino dal web può rinascere la speranza di tornare a colorare l’Italia con la bellezza della cultura.