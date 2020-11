L'emergenza sanitaria

Oltre duemila tamponi oggi negli screening rivolti al mondo della scuola nelle diverse postazioni realizzate dall’Asp di Palermo. Il numero maggiore si è registrato, come al solito, alla Fiera del Mediterraneo con 1.025 tamponi e 47 positivi, che poi si sono sottoposti al molecolare, mentre al Drive In di Cefalù un solo positivo e 170 i tamponi effettuati.

Oggi ha preso anche il via lo screening organizzato direttamente negli Istituti scolastici di città e provincia. Le dieci squadre dell’Usca scuola hanno effettuato i tamponi a tutti gli studenti, che con il consenso dei genitori, hanno aderito su base volontaria al test. All’Istituto Pirandello lo screening è terminato nel tardo pomeriggio inducendo ad integrare i medici presenti con altri professionisti. Nei 4 Istituti oggi coinvolti nell’iniziativa realizzata in collaborazione con le locali Amministrazioni comunali ed i Dirigenti scolastici sono stati 9 i casi di positività (che sono stati sottoposti a tampone molecolare come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva) e 1.088 i tamponi rapidi effettuati, così ripartiti:

Istituto Comprensivo Di Vittorio 300 tamponi – 4 positivi (sottoposti a tampone molecolare per la verifica definitiva);

Istituto Comprensivo Scelsa 190 tamponi – 0 positivi;

Istituto Pirandello 380 tamponi – 5 positivi (sottoposti a tampone molecolare per la verifica definitiva);

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini 218 tamponi – 0 positivi.

Il numero complessivo dei tamponi effettuati, pertanto, nella giornata di oggi negli screening rivolti al mondo della scuola è di 2.283 tamponi e 57 positivi. L’attività proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario, già comunicato in precedenza, che qui, comunque, viene riportato ed al quale si aggiunge il Drive In della Fiera del Mediterraneo, attivo sette giorni su sette.