Insufficiente l’autorizzazione di 600 tonnellate al giorno

Prosegue il caos rifiuti in quasi mezza Sicilia. Per l’esattezza si tratta di 148 Comuni che da giorni non possono conferire tutto il rifiuto realmente prodotto nella discarica di Lentini. La Regione, in accordo con la società che gestisce la discarica, ha autorizzato soltanto lo smaltimento di 600 tonnellate al giorno che sarebbero insufficienti però a coprire il fabbisogno di questi 148 territori che ricadono prevalentemente tra le province di Catania, Enna e Siracusa.

Le città cominciano a soffrire

Il problema è esploso in seguito alla chiusura dell’impianto di Grotte San Giorgio. E così i Comuni che prima erano autorizzati in questo sito sono stati spostati su Lentini. Ma comunque anche questa discarica ha i suoi limiti e infatti è stato posto il termine massimo di rifiuto giornaliero da poter conferire. Ora però la situazione si sta facendo critica.

File infine di autocompattatori

“Il limite di 600 tonnellate di rifiuti al giorno, da conferire in ordine cronologico di arrivo all’impianto di Lentini, sta letteralmente facendo scoppiare il sistema di raccolta in 150 comuni della Sicilia – denuncia il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo -. Un limite che è appena sufficiente per la sola città di Catania: la fila di auto-compattatori all’esterno di Sicula Trasporti è lo specchio del fallimento del governo regionale e del suo inesistente piano per i rifiuti”.

Chi prima arriva scarica

“Non può esistere il principio – aggiunge Barbagallo – del chi arriva prima può scaricare i rifiuti. Non è possibile proseguire in questo modo che sta mandando in tilt il sistema di raccolta differenziata con turni saltati e auto-compattatori che restano pieni. In tempi non sospetti avevamo avvertito che il Piano rifiuti del governo regionale era una scatola vuota e questi sono i risultati. Il governo Musumeci deve – conclude Barbagallo – con urgenza intervenire per risolvere l’emergenza”.