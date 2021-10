Non accenna a diminuire l’allarme maltempo nella Sicilia orientale. Allerta rossa per altre 24 ore estesa a tutta la giornata di domani e il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese proroga anche la chiusura delle scuole.

Pogliese chiude le scuole anche domani e lo annuncia sui social

“Il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, MARTEDÌ 26 OTTOBRE, mi inducono a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale” scrive il sindaco di Catania.

Scuole chiuse anche a Messina

Analoga decisione è stata assunta in serata dal sindaco di Messina Cateno De Luca che terrà le scuole di ogni ordine e grado chiuse per il secondo giorno consecutivo anche nella città dello Stretto. Stessa decisione in molti comuni della provincia a cominciare da Taormina, Giardini Naxos e Letojanni per proseguire con comuni grandi come Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e più piccoli come S. Teresa di Riva, Alì Terme, Forza d’Agrò, Limina, Antillo, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Castell’Umbarto, Capizzi, Rometta, Saponara, Torregrotta, Villafranca, Mirto, Galati Mamertino, San Salvatore di Fitalia, Rodì Milici.

Situazione critica a Catania

“Le piogge ingenti, che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento” scrive ancora un preoccupato sindaco Pogliese.

Invito ai catanesi a restare a casa

“Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità”.

La tragedia di Scordia come esempio

“Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini”.

L’invito del sindaco a condividere il suo post

“A questo post, al quale vi prego di dare massima diffusione per consentire a ciascuno di organizzarsi al meglio, seguirà, come sempre, un’ordinanza specifica e dettagliata”.

Intanto continuano le ricerche della donna dispersa ancora non ritrovata

Continuano nel frattempo le ricerche della donna dispersa a Scordia. Dopo il ritrovamento del cadavere del marito si era diffusa la voce del rinvenimento anche del corpo della moglie ma la notizia non trova conferma fra i soccorritori anche se le speranze di ritrovare la donna viva sono ormai ridotte al lumicino