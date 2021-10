Il ciclone Apollo non allenta la sua presa sul mediterraneo e fa ancora paura alla Sicilia orientale. Il nuovo peggioramento delle condizioni meteo e il rilancio dell’allerta rossa ha convinto i sindaci a chiudere tutto anche nel fine settimana lungo. In particolare chiusure a Messina, Catania e Siracusa almeno per la mattina odierna quella di sabato 30 ottobre

Catania chiude tutto

A conclusione di una lunga riunione in Prefettura, il sindaco Salvo Pogliese, ha deciso per una nuova ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei cimiteri, dei parchi e giardini, dei musei, delle attività commerciali nelle aree mercatali, nonché l’apertura posticipata delle attività commerciali dalle ore 14.00 ad eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Scenario di rischio e vulnerabilità

“Le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano, infatti ancora uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale e pertanto -si legge ancora nell’ordinanza del sindaco Pogliese- si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative idonee a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali, nonché a rendere maggiormente praticabili le arterie urbane”:

Tutte le disposizioni

Chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune di Catania; apertura posticipata delle attività commerciali a partire dalle ore 14.00 ad eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; divieto dello svolgimento di qualunque attività commerciale nelle aree mercatali all’aperto; chiusura degli impianti sportivi all’aperto; chiusura dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme; chiusura del Giardino Bellini e di tutti i Parchi Comunali; chiusura dei siti museali; ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento; ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e impianti pubblicitari; alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.

Il sindaco raccomanda ancora prudenza ai cittadini e di muoversi da casa solo per ragioni di indifferibili necessità.

Scuole pubbliche e private comprese quelle dell’infanzia chiuse a Messina

Anche il sindaco di Messina Cateno De Luca ha disposto anche per domani, la chiusura di tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia e gli Asili nido, e le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta). Il nuovo provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile di allerta codice rosso per il maltempo.

Condizioni pessime anche nel Siracusano

Le pessime previsioni meteo per la giornata di domani e l’allerta rossa fino alle 24 di sabato ha convinto i sindaci del Siracusano a firmare le ordinanze di chiusure. Il ciclone Apollo ha costretto i primi cittadini a blindare ulteriormente le città.

Stop a scuole e centri commerciali

Rispetto a ieri, oltre alle scuole, saranno inaccessibili i centri commerciali, dopo le polemiche di oggi perché i provvedimenti di chiusura sono stati disposti solo quando l’acqua ormai aveva reso le strade impraticabili.

Le altre chiusure

Tra le altre restrizioni, ci sono le chiusure delle “attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, del cimitero, dei parchi, comprese le aree archeologiche come il Parco della Neapolis, il Castello Maniace” ed ancora “gli asili nido pubblici e privati”.

Raccolta rifiuti sospesa

Nella giornata di domani, la raccolta di carta, cartone e vetro per le utenze domestiche sarà sospesa a Siracusa “a causa delle persistenti avverse condizioni meteo e per le loro conseguenza” fanno sapere dal Comune.