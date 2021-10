Anche per la giornata del 26 ottobre, mancano condizioni di sicurezza

Per il terzo giorno consecutivo gli hub vaccinali di Catania e provincia saranno chiusi

Sospeso anche il servizio tamponi drive in nel capoluogo etneo e ad Acireale

Il commissario per l’emergenza Covid19 Liberti “Impossibile garantire la sicurezza”

Hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp rimarranno chiusi a Catania ed in provincia anche per la giornata di domani, 26 ottobre. È il terzo giorno di stop alle attività anti covid19 nel capoluogo etneo per colpa del maltempo.

Sospeso anche il servizio tamponi drive in

Sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Rinviati anche i tamponi di fine isolamento programmati per le classi scolastiche in quarantena.

Liberti “Impossibile garantire sicurezza per condizioni meteo avverse”

“A tutela degli utenti e degli operatori sanitari – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – siamo costretti a chiudere gli hub e i punti vaccinali anche domani. Ci scusiamo per il disagio, ma è nostro dovere garantire il servizio in condizioni di sicurezza. Le avverse condizioni atmosferiche, purtroppo, al momento non lo consentono”.

Non sarà necessaria nuova prenotazione

Gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno presentarsi direttamente negli hub e nei punti vaccinali territoriali non appena saranno nuovamente operativi. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

Hub chiusi anche a Messina

A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche di oggi, il commissario per l’emergenza Covid19 di Messina Alberto Firenze ha disposto la chiusura di tutti gli hub vaccinali di Messina e provincia. Resteranno chiusi il centro vaccinale Santo Stefano di Camastra, l’hub Fiera Messina, l’hub PalaRescifina di Messina, il centro vaccinale di Milazzo Parco Corolla, il centro vaccinale di Patti, il centro vaccinale di Brolo, il centro vaccinale di Capo d’Orlando, il centro vaccinale di Lipari, Villa Ragno a Santa Teresa Riva e il centro vaccinale a Taormina via Croce Rossa, ex locali Aias.