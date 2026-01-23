Riprende il traffico ferroviario sull’isola dopo le forti mareggiate

Dopo l’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio buona parte del territorio siciliano, arriva una notizia positiva sul fronte dei trasporti. La circolazione ferroviaria è in ripresa e, a partire da domani, torneranno attive alcune delle tratte più importanti per la mobilità dell’isola.

I danni provocati da mareggiate violente, detriti trasportati dal mare e allagamenti hanno compromesso diversi tratti della rete ferroviaria siciliana, ma gli interventi tempestivi di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) stanno consentendo una riapertura graduale e sicura delle linee.

Tra le tratte più attese, quella che collega Taormina, Catania e Siracusa, nevralgica per il traffico sia pendolare che turistico. Già da ieri, inoltre, la Palermo-Catania ha ripreso a funzionare a pieno regime, segno di una progressiva normalizzazione della situazione.

Domani riapre la tratta Taormina-Catania-Siracusa

Dopo giorni di chiusura, domani verrà riattivata la tratta ferroviaria Taormina-Catania-Siracusa con la normale offerta commerciale. Si tratta di un collegamento cruciale per i flussi tra l’area ionica e il sud-est dell’isola, anche in considerazione della sua rilevanza turistica e commerciale.

La notizia è stata confermata da RFI, che ha comunicato anche il ritorno alla piena operatività della linea Palermo-Catania, già riattivata progressivamente dalla giornata di ieri. Questi risultati sono il frutto di interventi rapidi e organizzati, volti a ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

Nel frattempo, proseguono senza sosta i lavori di ripristino sulla linea Messina-Taormina, dove le mareggiate hanno causato danni significativi a più tratti ferroviari. Secondo quanto riferito, i tecnici di RFI sono già operativi fra Giampilieri e Taormina, impegnati nella rimozione dei detriti e nella ricostruzione delle infrastrutture danneggiate.

Lavori in corso su più fronti

“L’organizzazione delle attività di ripristino prevede di lavorare contemporaneamente su più fronti” si legge nella nota diffusa da RFI. In particolare, sono già in fase di allestimento i cantieri per la completa ricostruzione di ampi tratti del rilevato ferroviario in diverse località colpite dal maltempo: Giampilieri, Alì Terme, Scaletta, S. Alessio, Letojanni e Taormina.

Le mareggiate che si sono abbattute sulla costa ionica hanno trascinato sui binari oggetti di grandi dimensioni, compromettendo la sicurezza della circolazione. Oltre ai detriti, in alcune zone si è reso necessario intervenire anche sulla struttura portante dei binari, rendendo il lavoro di ripristino particolarmente delicato.

Interventi anche su impianti tecnologici e trazione elettrica

Nel frattempo, sono già stati ripristinati diversi impianti fondamentali per il funzionamento della rete. A Catania Centrale, uno dei principali hub ferroviari dell’isola, sono stati sistemati gli apparati tecnologici danneggiati dagli allagamenti che avevano invaso il piano binari.

È stato anche ricostruito un palo della trazione elettrica ferroviaria fra Giarre e Acireale, abbattuto dalla caduta di alberi durante le forti raffiche di vento dei giorni scorsi.

Tutti interventi che dimostrano l’efficienza del coordinamento tra i diversi operatori ferroviari, che stanno lavorando per ripristinare i servizi in tempi rapidi, pur garantendo la sicurezza delle infrastrutture e dei viaggiatori.