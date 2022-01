Violata più volte la misura cautelare da un 38enne e un 40enne

Più volte non sono andati in caserma per la firma obbligatoria. Due soggetti nel catanese sono stati per questo motivo arrestati. Per loro, che avevano l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono arrivati degli ulteriori provvedimenti in seguito alle continue violazioni. Per entrambi è stata aggravata la misura cautelare.

L’arresto a Catania

Su delega della Procura distrettuale di Catania, i carabinieri della stazione di Piazza Dante, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla seconda sezione penale della corte di appello di Catania, hanno arrestato un 38enne catanese. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, per reati precedentemente commessi in materia di droga, in più occasioni non si è presentato alla polizia giudiziaria e per questo motivo i militari hanno raccolto le numerose violazioni delle prescrizioni all’autorità giudiziaria. Quest’ultima, a sua volta, ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale l’uomo ha avuto gli arresti domiciliari.

L’arresto a Mascalucia

Su delega della Procura distrettuale, i carabinieri della tenenza di Mascalucia in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Catania, hanno arrestato un 40enne. L’uomo ha violato numerose volte la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia. Alla luce delle tempestive segnalazioni dei militari, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento, seppur in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, a seguito del quale l’uomo è stato trasferito nel carcere di Ragusa.