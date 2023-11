E’ morto stamattina nell’ospedale Cannizzaro di Catania il 25enne che il 31 ottobre scorso era rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal suo furgone, mentre cercava di ripararlo. Sembra che il giovane stesse cambiando una ruota o cercando di sistemare un guasto al mezzo e che il cric utilizzato abbia ceduto, provocando la caduta del furgone che avrebbe schiacciato il 25enne. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e la polizia locale.

Il mortale di Castelvetrano

Incidente mortale, stanotte, sull’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Campobello di Mazara. Un suv Range Rover Evoque, condotto da un uomo residente a Campobello di Mazara, ha tamponato una Fiat Punto alla cui guida c’era una donna di Castelvetrano, G.M.. Dopo il violento impatto la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto ed è morta sul colpo.

L’amica che viaggiava con lei, E.B., è stata trasportata in ospedale ma non ha riportato nessuna ferita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 da Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, una pattuglia dei carabinieri e una della polizia stradale. Il tratto di strada per alcune ore è stato chisuo

La tragedia di Scicli

Un ragazzo tunisino di 19 anni, Khalifa Adam, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Scicli (Rg) poco prima della mezzanotte. Uno scontro fra una autovettura Citroen C 3 guidato da un giovane ventenne e uno scooter condotto dal ragazzo sulla strada provinciale 19. A causa dell’impatto, i due passeggeri della moto sono stati sbalzanti in una scarpata, e sono stati recuperati dal personale Vigili del fuoco.

Il giovane che conduceva lo scooter è morto sul colpo; il suo amico, anch’egli 19enne di nazionalità tunisina, è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Sul posto due unità del 118 che hanno provveduto agli accertamenti di rito e a prestare le prime cure al ferito, oltre che ad assistere il conducente della autovettura, sotto choc.

