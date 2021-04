i fatti a catania

A Catania tre persone tentano di rubare una moto di grossa cilindrata

All’arrivo dei carabinieri due di loro si dileguano

Arrestato, dopo un inseguimento, un minorenne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un minorenne di 15 anni, responsabile di tentato furto aggravato.

Tre persone intente a rubare una moto, segnalazione al 112

Intorno alla mezzanotte, sul 112 NUE, era giunta la telefonata di un cittadino che avvisava i militari del furto in atto di una potente moto BMW GS 1200 da parte di tre persone nella centrale via Monserrato.

Inseguito e bloccato uno dei ladri

L’immediato intervento di un equipaggio a bordo di una gazzella ha fatto sì che i tre si dividessero nella fuga ed in particolare, mentre i due a bordo del motociclo che si occupavano di spingere il veicolo rubato e si dileguavano in direzione di Piazza Lanza il terzo, rimasto a bordo della BMW a motore spento, abbandonava la moto e scappava a piedi inseguito e poi bloccato da un militare.

Arrestato un minorenne

La moto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti.

Intanto un nuovo furto al Comune di Bagheria

Sempre in tema di furti, anche se si tratta di una notizia di tenore diverso, preoccupazione sta destando l’ennesimo furto al Comune di Bagheria. Presi di mira questa volta gli uffici dei tributi dove sono stati trafugati alcuni computer. Qualcuno, nella notte, si è introdotto al piano terra dell’edificio comunale di corso Umberto I per raggiungere tre diversi uffici da dove hanno portato via dei pc. Già nei giorni scorsi era stato preso di mira il settore Urbanistica.

“E’ evidente oramai che sembrano furti non casuali, mirati e collegati tra loro – sottolinea l’amministrazione comunale – si stanno colpendo uffici in settori strategici dove l’amministrazione comunale, senza clamore, sta portando avanti la sua azione”, evidenziano gli amministratori.

I carabinieri stanno indagando.

Alcuni filmati delle telecamere presenti in municipio di un precedente furto sono già al vaglio degli inquirenti.

Intanto l’amministrazione comunale si sta muovendo non solo per implementare la video-sorveglianza ma anche per prendere in considerazione la sorveglianza armata.