Quasi 350 grammi di hashish e marijuana tenuti in casa da un anziano. Scoperto dalla Polizia di Stato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti registra sempre una intensificazione durante i week end, quando gli spacciatori si “riforniscono” per l’aumento di richieste da parte degli acquirenti.

L’operazione

Così, nel corso del fine settimana, gli agenti della Squadra Volanti e l’Unità Cinofila della Questura di Catania hanno eseguito alcuni controlli in via Cordai per la segnalazione di un continuo via vai di persone da una delle abitazioni.

Non appena i cani poliziotto, “Maui” ed “Ares”, sono scesi dal veicolo di servizio si sono subito diretti verso un signore anziano, pertanto, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione della sua abitazione. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire una busta contenente hashish e marijuana.

L’uomo, 79enne, vistosi scoperto, ha dichiarato di aver trovato la busta per strada ed incuriosito l’aveva conservata in casa non curante del suo contenuto.

Su disposizione della Procura della Repubblica, vista l’età, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il caso del muratore a Favara

Si era reso irreperibile dopo una condanna ad oltre otto anni di reclusione per spaccio di droga. Un muratore di ventotto anni, Calogero Nocera, come riporta grandangoloagrigento, è stato arrestato dai carabinieri a Favara. L’uomo era rientrato dalla Germania. I militari dell’Arma, che lo stavano seguendo, hanno avuto conferme del suo ritorno notando “movimenti sospetti” tra i suoi conoscenti.

E così, in effetti, è stato. Nocera è stato arrestato e portato nel carcere di Agrigento. L’uomo era stato condannato lo scorso anno dai giudici della seconda sezione penale ad otto anni e sei mesi per un traffico di droga tra Raffadali e Favara.

L’arresto nel Catanese per droga

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Catania sull’intera città e finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, principale fonte di finanziamento della criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno portato a termine con successo l’ennesimo colpo al fenomeno dello smercio di droga.

