La polizia intervenuta nel Catanese

Inseguita e schiaffeggiata, minacciata anche pesantemente che avrebbe usato una pistola contro di lei. giornata da incubo per una donna del Ragusano. Aggredita con violenza all’ex marito che non ha avuto esitazioni a farlo davanti a tutti, in pieno giorno all’interno di un esercizio commerciale. E’ stato necessario l’intervento della polizia che ha arrestato l’aggressore. La donna è finita in ospedale e dopo ha sporto denuncia con l’ex coniuge.

Seguita per decine di chilometri

Agenti delle volanti di Catania sono intervenuti in un noto centro commerciale in seguito alla richiesta di intervento da parte di una donna. Questa al telefono riferiva di essere stata seguita dal proprio ex marito, minacciata e aggredita fisicamente. La vittima in pratica era stata seguita sin dal territorio di Noto, nel Siracusano, dove i due abitano.

“Ho una pistola”

Secondo la ricostruzione dei poliziotti la donna sarebbe stata inseguita sino al centro commerciale e schiaffeggiata con violenza al volto e sulla nuca. L’uomo, non pago della prima aggressione, l’aveva minacciata ripetutamente. Aveva anche fatto riferimento ad una pistola che lo stesso avrebbe portato con sé, per poi allontanarsi. Dopo aver raccolto le dichiarazioni della donna, i poliziotti si sono messi alla ricerca dell’aggressore. L’uomo è stato rintracciato nel parcheggio. Gli agenti lo hanno perquisito, senza però trovare alcuna arma. La donna, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dov’è stata refertata con una prognosi di 5 giorni.

La denuncia dopo le dimissioni dall’ospedale

Dopo le dimissioni, la donna ha denunciato l’ex marito per atti persecutori e lesioni personali. Ha riferito di essere da tempo vittima di violenze fisiche e psicologiche, sin dal periodo successivo alla loro separazione. In uno degli episodi riferiti, l’uomo aveva seguito l’ex moglie con la propria auto per poi tamponarla appositamente più volte. In quel caso la donna fu costretta a rifugiarsi al commissariato di pubblica sicurezza. A conclusione di tutti gli accertamenti fatti la polizia ha arrestato l’uomo che ha avuto i domiciliari.