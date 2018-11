Un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese, accompagnato da violente raffiche di vento e da grandinate, provocando danni e allagamenti. A poche ore dall’arrivo dell’ordinanza di Protezione civile per i danni precedenti, si abbatte un altro evento atmosferico che nel pomeriggio aveva già colpito il Messinese

Numerosi le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Catania. I pompieri del comando provinciale hanno effettuato 47 interventi e ne hanno in programma altri 50.

Le zone particolarmente colpite a Catania sono i quartieri Pigno, Zia Lisa, Villaggio S. Maria Goretti, le zone dell’aeroporto e di S. Giuseppe La Rena. In alcune strada completamente allagate gli automobilisti sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

In provincia, particolarmente colpita dal maltempo la zona di Giarre e Riposto. Particolarmente critico il quadro nella zona di via Settembrini e nel sottopasso di via Almirante, scrive il gazzettinoonline, dove si segnalano importanti accumuli di acqua piovana. Disagi si segnalano anche sulla via Ungaretti costellata da numerose buche che rendono la strada un percorso di guerra.

Allagamenti anche a Riposto con danni anche in alcune attività commerciali (l’acqua è penetrata a fiotti all’interno di un ristorante). Strade trasformate in fiumi come la via Colombo impraticabile per lunghe ore e la via Roma in prossimità della villa Pantano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Riposto e Linguaglossa e della protezione civile locale (associazione Procivis) fino a tarda sera anche in via Gramsci e in alcune zone di Fondachello e a Mascali, lungo la via Carrata per soccorso a persone in difficoltà.

Allagamenti si segnalano anche in via Dei Paoli a San Giovanni Montebello e in via san Matteo. Acque ingrossate anche nel torrente Macchia. In via Trieste molte botole sono saltate con il rischio che qualcuno – complice il buio pesto a causa della mancanza di illuminazione pubblica guasta da oltre un mese – possa finirci dentro con pesanti conseguenze (qui i dettagli)

Squadre di vigili del fuoco sono arrivate in supporto dai Comandi provinciali di Siracusa e di Messina.