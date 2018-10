Una bomba d’acqua si è abbattuta sulla Statale Catania-Gela, tra Palagonia e Scordia. Sono caduti oltre 50 cm di pioggia. I detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il traffico è stato bloccato.

È stata improvvisata e di grande violenza la bomba d’acqua caduta nel Catanese che ha interessato una zona estesa circa tre chilometri. Sulla statale 417 Catania – Gela si è riversato fango e sono caduti detriti che hanno messo in difficoltà le vetture in transito. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, personale dell’Anas e della polizia stradale. Palagonia è uno dei territori colpiti dal violento nubifragio di due giorni fa nel Catanese.ù

Interessati fondi agricoli della piana di Catania e strade di collegamento ma non i centri abitati. Sono state decine i mezzi di trasporto in ‘panne’ e sul posto i vigili del fuoco hanno inviato squadre e sommozzatori per soccorrere gli automobilisti. L’acqua caduta continua a defluire in un canalone e la polizia stradale ha aperto la statale 417 con una corsia alternata per permettere alle vetture di spostarsi. Non si registrano danni alle persone. Molta paura tra gli automobilisti.

Il nuovo nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio sulla Sicilia orientale è il secondo nel giro di pochi giorni. Era ancora in corso la conta degli ingenti danni del nubifragio avvenuto in settimana e martedì prossimo è atteso il presidente della Regione per una visita ai comuni colpiti dalla pioggia intensa e la valutazione dei danni con la Protezione Civile. Questa nuovo evento rischia di mettere in ginocchio la viabilità in zona