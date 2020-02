il 19 febbraio

Con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nello studio della fisica nelle scuole superiori e di creare un momento di confronto, a livello nazionale e internazionale, e di incontro fra giovani animati da interessi culturali comuni, l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), su mandato del Miur, organizza la XXXIV edizione delle Olimpiadi della Fisica.

Centocinquanta studenti delle scuole secondarie superiori della Sicilia orientale si confronteranno mercoledì 19 febbraio a Catania nella gara di secondo livello delle olimpiadi. Dopo la prima fase, che si è svolta il 12 dicembre in oltre 850 scuole superiori italiane, la seconda fase, quella di mercoledì, vedrà gli studenti sfidarsi contemporaneamente in tutta Italia, suddivisi in 54 poli.

Catania, per la numerosità dei partecipanti, è l’unica sede italiana con due poli in cui si svolgono le gare a livello locale, al dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” e ai Laboratori Nazionali del Sud. In questo impegnativo compito organizzativo, le referenti per i due poli, prof.ssa Maria Luisa Lizzio del Liceo classico europeo-Convitto Cutelli e la prof.ssa Antonella Cassarino del liceo scientifico Majorana di S. Giovanni La Punta sono coadiuvate dalla prof.ssa Josette Immé del Dfa, coordinatrice nazionale del Piano Lauree Scientifiche-Fisica.

Mercoledì prossimo quindi gli studenti, precedentemente selezionati a livello di singolo istituto, affronteranno una giornata particolarmente impegnativa, in cui dovranno dimostrare non solo di saper risolvere problemi, sia teorici che sperimentali, relativi ai vari ambiti della fisica che studiano a scuola, ma anche di saper applicare le loro conoscenze in diversi contesti, elaborando procedure risolutive attraverso l’uso di strumenti matematici e logici.

I primi classificati alle Olimpiadi della Fisica per ciascun polo, più altri cinquanta secondo l’ordine in graduatoria, saranno ammessi alla gara nazionale, che si svolgerà dal 15 al 18 aprile a Senigallia, da cui si definirà la squadra italiana che parteciperà, a maggio, alla quarta edizione delle Olimpiadi Europee di Fisica in Romania e poi, dal 18 al 26 luglio, alle Olimpiadi internazionali della Fisica, IPhO, che quest’anno si svolgeranno a Vilnius in Lituania.