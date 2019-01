A Militello Val Di Catania

La Tenuta di Ambelia, la più antica stazione di monta equina della Sicilia, sarà messa in sicurezza in tempi brevissimi e diventerà un polo di attrazione di arte e natura. Il governo Musumeci ha destinato al Centro che sorge nel territorio del Comune di Militello Val di Catania quasi 1,3 milioni di euro. Serviranno principalmente a ristrutturare e ad adeguare i canali di raccolta delle acque piovane dopo i danni subiti dall’azienda a causa dell’alluvione del 19 ottobre scorso.

“Si tratta – spiega il presidente della Regione Nello Musumeci – di lavori d’urgenza che potranno essere affidati nel giro di quarantacinque giorni. La tracimazione delle acque a causa del maltempo ha allagato i terreni e rappresenta un pericolo sia per le scuderie, capaci di accogliere decine di purosangue, che per le altre strutture. Ambelia, a maggio, ospiterà la Fiera mediterranea del cavallo, il più grande evento equestre del centro-sud, che diventa per noi un’occasione di grande prestigio: dobbiamo arrivarci preparati per mettere in vetrina, nel migliore dei modi, ciò che oggi sicuramente rappresenta il fiore all’occhiello dell’Istituto di incremento ippico della Sicilia£”.

Il progetto esecutivo degli interventi, da realizzare per la mitigazione del rischio idraulico ad Ambelia, è stato predisposto dal Genio civile di Catania e la gara verrà espletata dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dallo stesso presidente Musumeci. Un altro progetto per la riqualificazione paesaggistica e la valorizzazione della Tenuta, redatto sempre dal Genio civile etneo, prevede anche la risistemazione degli impianti sportivi danneggiati e dei percorsi interni. E’ già stato finanziato dal dipartimento dei Beni culturali e i lavori saranno affidati nei prossimi giorni.