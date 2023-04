le intercettazioni

Emerge una vera Parentopoli nell’inchiesta della Procura di Catania su presunti casi di corruzione e turbativa nella sanità catanese. Tra i beneficiari degli assegni di ricerca taroccati ci sarebbe la figlia di uno medici arrestati.

L’assegno di ricerca per la figlia di medico arrestato

Ezio Campagna, medico odontoiatra, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbe riuscito a fare entrare la figlia nel Progetto denominato “OSAS Catania – sentinelle della prevenzione”, presentato dall’Azienda Policlinico Universitario di Catania. Ne avrebbe beneficiato un altro laureato in Odontoiatria e Protesi Dentari ed entrambi avrebbero ottenuto un assegno di 30 mila euro. Campagna, allarmato di una successiva perquisizioni di atti da parte dei magistrati, nell’aprile del 2021, ne avrebbe parlato proprio con la figlia, come emerge in una intercettazione.

La conversazione

“Paola, l’imbroglio c’è! Non è che non c’è l’imbroglio! L’imbroglio c’è! Perché l’imbroglio c’è… Perché Aldo

ha fatto il bando… in base a quello che è il tuo curriculum… Aldo il bando… la selezione…”

Nell’inchiesta della Procura di Catania, culminata con 4 arresti e 13 iscrizioni nel registro degli indagati, sono anche emerse le liti tra gli indagati che, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto a gara per accaparrarsi quei posti da assegnare a loro protetti.

Le intercettazioni

I magistrati lo scoprono con le intercettazioni, in particolare quella tra Antonio Gesualdo Missale, finito ai domiciliari, e Rosalia Maria, Rosy Leonardi, presidente del corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, tra i 17 indagati.

In una telefonata del 20 settembre del 2020, Leonardi avrebbe avvisato Missale che una donna, non iscritta nel registro degli indagati, avrebbe ottenuto un assegno di ricerca di 26 mila euro nel progetto CoEHAR1. La beneficiaria sarebbe la ricercatrice di Eugenio Pedullà, medico odontoiatra della clinica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – S. Marco” anche lui coinvolto nell’inchiesta.

MISSALE Aldo: Rosy!

LEONARDI Rosy: ehi Aldo c’hai parlato con Ezio?

MISSALE Aldo: ho parlato con Ezio, ma io di questa cosa non ne so niente ora mi devo documentare per capire se hanno fatto questo assegno, se il CoEHAR ha fatto…

LEONARDI Rosy: no, no già è firmato

MISSALE Aldo: minchia ma io no ne so niente ma scusa di quant’è? sai l’importo, sai quando…

LEONARDI Rosy: ventiseimila euro

MISSALE Aldo: ventiseimila euro?!

LEONARDI Rosy: si… a che gioco giochiamo Aldo?

MISSALE Aldo: minchia sto cadendo dalle nuvole, ti giuro io

LEONARDI Rosy: cioè ma io non ci casco, io non ci casco!

MISSALE Aldo: ma no ma hai ragione, ma non…

MISSALE Aldo: ma perché cioè ma poi l’assegno dovrebbe essere fatto per che cosa? sul progetto Smile Study dovrebbe essere?

LEONARDI Rosy: non lo so, c’è un titolo

MISSALE Aldo: se sono progetti che passano da Eclat, il CoEHAR sono progetti

che passano da Eclat

LEONARDI Rosy: io non lo so, io so solo che al dottor Pedullà, perché ancora non è professore a tutti… anzi, il dottor, ricercatore di e… afferiscono due persone, nella (accenna una risata, ndr)… nella persona di

Gianluca non so… come si chiama