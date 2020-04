L'uomo è stato colto da amnesia

I Carabinieri di Catania hanno salvato un anziano colto da malore dopo essere uscito da casa per andare a prelevare al bancomat.

L’uomo, un pensionato catanese, contro il parere dei figli, è uscito comunque di casa per andare al bancomat di piazza Università quando, colto da malore, è svenuto rovinando a terra. I militari di una pattuglia della Stazione di Piazza Dante lo hanno soccorso immediatamente. Sul posto, tramite la centrale operativa del Comando Provinciale, è intervenuto personale sanitario del 118 che ha provveduto a reidratarlo ripristinandone il normale stato di salute.

I carabinieri, nel frattempo, hanno provveduto ad avvertire i figli dell’uomo che giunti in loco hanno spiegato come il genitore soffrisse di una precoce demenza senile che a volte lo estranea dalla realtà. Quindi è molto probabile che il malore sia stato determinato da un momento di amnesia che lo ha lasciato per diversi minuti sotto il sole causandone lo svenimento.