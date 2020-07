Era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi simili

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia il catanese M.S., di 42 anni. I poliziotti sono intervenuti nella sua casa nel quartiere San Cristoforo dopo la segnalazione di una donna, che ha denunciato di essere stata vittima di una violenta aggressione ad opera del figlio.

Sul posto gli agenti hanno accertato che il ragazzo, tossicodipendente, per futili motivi aveva aggredito la madre. Era solo l’ultimo di una lunga serie di episodi simili. La vittima ha avuto il coraggio di denunciare il figlio che è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e , su disposizione del P.M. di turno, è stato messo ai domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

Nella stessa giornata i poliziotti hanno fermato Salvatore Saitta, 41 anni, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il braccialetto elettronico in dotazione all’uomo segnalava che lo stesso si era allontanato dalla sua abitazione nel quartiere San Cristoforo. L’uomo in effetti è stato fermato davanti alla sua casa ed è stato di nuovo messo ai domiciliari.