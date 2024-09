Teneva una pistola con matricola abrasa nella sua camera da letto, mentre aveva nascosto un’altra arma clandestina e quasi 300 grammi di marijuana nel terrazzino di casa.

Un catanese di 17 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra Volanti della Questura a seguito di una perquisizione effettuata nella sua abitazione.

La perquisizione

Il giovane era stato fermato in viale San Teodoro, nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Librino, nel corso dei costanti servizi notturni di pattugliamento del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Una volta fermato e sottoposto a controllo, i poliziotti hanno trovato il 17enne con 10 dosi di marijuana contenute in bustine di cellophane, per un peso totale di 13 grammi, pronte per essere spacciate. Inoltre, il pusher aveva addosso la somma di 535 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Da qui, la decisione degli agenti di estendere le verifiche anche nell’abitazione del giovane, a cominciare dalla sua stanza da letto dove è stata scoperta una pistola con matricola abrasa e relativo caricatore, nascosti in una cassettiera. L’arma è risultata appartenere ad un modello in uso alle forze di polizia francesi. L’attenzione dei poliziotti è stata catturata pure da una busta gialla nel terrazzino della casa, dove, all’interno, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente.

La droga

Nello specifico, il sacchetto conteneva 291 grammi di marijuana, un’altra pistola sempre con matricola abrasa, priva di caricatore, 24 munizioni calibro 6,35 e tre bilancini di precisione insieme a materiale di vario tipo per il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rivenuto dagli agenti è stato sottoposto a sequestro e il giovane è stato arrestato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi clandestine.

Informato il PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, è stato disposto di condurre il 17enne nel Centro Prima Accoglienza di via Franchetti.