I controlli a Catania di carabinieri e ispettori del lavoro

Nuovo blitz di carabinieri e ispettori del lavoro nei cantieri edili di Catania con la denuncia di un imprenditore per un ponteggio instabile. I militari dell’Arma hanno verificato che non era garantita la sicurezza degli operai impegnati in attività di ristrutturazione di uno stabile.

Specifiche verifiche

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Verga, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno portato avanti questa attività nell’ambito dei controlli straordinari nel settore edile disposti dal comando generale. Ad essere state eseguite specifiche verifiche in alcuni cantieri finalizzati ad accertamenti riguardo l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso.

Le irregolarità

In tale contesto, tra gli altri, in via Oliveto Scammacca è stato sottoposto a verifica ispettiva un cantiere installato per la ristrutturazione della facciata esterna di uno stabile adibito a civile abitazione. L’amministratore unico della società appaltatrice, un 41enne catanese, è stato denunciato in quanto il ponteggio installato è risultato inadeguato ai requisiti richiesti. Per questo motivo è stata anche contestualmente elevata una sanzione amministrativa di 1.965 euro.

Gli altri recenti controlli

Nella provincia catanese ci sono da tempo numerosi controlli in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro che hanno riguardato il versante delle imprese e il settore edile in particolare. Nei giorni scorsi due cantieri sono finiti nel mirino per la realizzazione di opere pubbliche. Il titolare di una ditta è stato denunciato e sanzionato per alcune irregolarità riscontrate all’interno del cantiere nel quale stava operando.

I controlli hanno riguardato l’ambito delle verifiche straordinarie nel settore edile disposte dal comando generale dei carabinieri delle stazioni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, coadiuvati dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania. Ad essere stati eseguiti specifici blitz in alcuni cantieri finalizzati alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso. E’ stato denunciato un 30enne di Biancavilla, amministratore unico di una ditta della stessa cittadina del catanese, per avere omesso l’adozione di misure di sicurezza idonee a garantire il movimento ed il transito delle persone nel cantiere installato a Biancavilla. I controlli hanno consentito anche di identificare 13 lavoratori tutti regolari.