L’accesso ispettivo a Mazara del Vallo, nel trapanese

Un imprenditore, titolare di una ditta edile, è stato denunciato dai carabinieri per irregolarità sulla sicurezza all’interno del cantiere in cui stava operando. Il blitz è stato effettuato a Mazara del Vallo, nel trapanese.

La direttiva dell’ispettorato nazionale

L’attività è stata svolta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani, insieme ai colleghi della stazione di Mazara del Vallo, nell’ambito della campagna congiunta dei controlli straordinari nel settore edile, sulla base della direttiva dell’ispettorato nazionale del lavoro 110 in sicurezza. Ad essere stato svolto un complesso servizio, mirato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare.

L’ispezione nel cantiere

All’interno di un cantiere edile del mazarese sono state riscontrate irregolarità all’impianto elettrico. Non è risultato dotato del previsto quadro elettrico munito di interruttore differenziale e di messa a terra. I carabinieri constatavano inoltre l’utilizzo di spine mobili sprovviste di dispositivo anti sganciamento accidentale. Per questa irregolarità veniva denunciato l’amministratore unico della ditta e contestata una ammenda per un importo di circa 6 mila euro.

Nuovi controlli prossimamente

“Controlli di questo tipo – sottolinea una nota dei carabinieri del comando provinciale di Trapani – verranno ripetuti nell’ ambito dello stesso progetto nazionale nei prossimi giorni, dai carabinieri del Nil nei cantieri edili della provincia”.

A Pantelleria nei giorni scorsi

Qualche giorno fa controlli a tappeto sempre nel trapanese, per l’esattezza a Pantelleria, dove sono state effettuate ispezioni presso 4 cantieri edili e 5 ditte operanti nel settore delle costruzioni a conclusione delle quali, sono emersi gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, nei confronti di 7 persone che sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria. Si tratta di cinque persone in qualità di legali rappresentanti di altrettanti ditte operanti nello specifico settore, un architetto responsabile di un cantiere edile e un privato cittadino proprietario di un immobile in ristrutturazione.