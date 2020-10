Positivo al Covid19 tenta di imbarcarsi per Roma, senegalese denunciato a Catania

Glifosato nei grani esteri che arrivano in Sicilia, mozione all’Ars “Vietare importazione”

Vietare le importazioni di grani esteri trattati con glifosato in fase di pre-raccolta per garantire la salute dei consumatori italiani, anche perché la pratica, nei fatti, è vietata in Italia nelle fasi di pre-raccolta e trebbiatura.

..