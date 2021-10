Positivo al Covid a spasso per le vie di Librino, pregiudicato denunciato

Arrivano i Frecciabianca in Sicilia, alta velocità “light”, treni a 200km/h

Sbarcano per la prima volta in Sicilia le “Frecce” di Trenitalia. I treni ad alta velocità delle Ferrovie sono entrati nell'Isola e in questi giorni le carrozze dei "Frecciabianca" già corrono (vuote) fra Messina e Catania per i test. Il 20 ottobre il debutto....