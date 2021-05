a cassaro, nel siracusano

Scovato un uomo che passeggiava nonostante fosse in isolamento

E’ accaduto a Cassaro, nel Siracusano

L’uomo è stato denunciato

Nei giorni scorsi è stata deferita una donna per lo stesso motivo

I carabinieri di Cassaro hanno denunciato un uomo che nonostante fosse in isolamento fiduciario era in giro, per le strade del piccolo Comune montano del Siracusano. I militari, nel corso di un controllo, hanno notato l’indagato passeggiare ma conoscendo la sua condizione gli hanno intimato di fare ritorno a casa.

Comportamento irresponsabile

“Il comportamento dell’uomo, potenzialmente molto pericoloso in quanto avrebbe potuto avere l’effetto di diffondere in modo esteso il virus a tutti coloro che inconsapevolmente fossero venuti a contatto con lui, ha valenza penale e non soltanto amministrativa” spiegano i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

I controlli

L’indagine rientra nella sfera dei controlli compiuti dai carabinieri di Siracusa in tutto il territorio provinciale, strettamente legati all’emergenza sanitaria. Si tratta di un dispositivo di prevenzione elaborato in Prefettura, in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, che coinvolge tutte le forze dell’ordine, nell’ambito delle attività per evitare la diffusione del Covid19.

Il precedente

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Siracusa hanno denunciato D.M., incensurata, siracusana, 41 anni, che, nonostante fosse in quarantena perché positiva al Covid19, avrebbe più volte violato il divieto di uscire mettendo a rischio le persone con cui è entrata in contatto con lei.

I suoi movimenti

Secondo quanto scoperto dai militari, la donna si sarebbe prima recata dalla madre per una visita, successivamente si sarebbe sottoposta ad una visita medica, infine avrebbe preso preso alloggio in una casa vacanze. I carabinieri sostengono che l’indagata avrebbe fornito false dichiarazioni nelle autocertificazioni, infatti sarebbero state riscontrate alcune incongruenze tra le date di nascita inserite, ” scoprendo infine che la stessa era paziente affetta da Covid19″ dicono dal comando provinciale dei carabinieri.