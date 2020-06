La polizia arresta anche un uomo ricercato da febbraio

Ieri le Volenti di Catania hanno eseguito un intervento volto al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Gli agenti sono arrivati in via Santa Sofia, nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, al fine di riscontrare la segnalazione di un cittadino, apparsa sulle pagine di una locale testata giornalistica, che denunciava la presenza di un guardiamacchine abusivo.

Sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo munito di mascherina, indicava agli utenti della strada gli stalli in cui parcheggiare, pretendendo in cambio l’elargizione di una somma di denaro. Lo stesso è stato bloccato dagli agenti che, dopo aver proceduto al sequestro della somma guadagnata, pari a 5,5 euro, lo hanno condotto prima negliuffici della Questura e successivamente nel locale gabinetto regionale di Polizia Scientifica per l’effettuazione dei rilievi fotografici. L’uomo di 47 anni, è stato sanzionato ed avvertito che in caso di recidiva verrà denunciato penalmente.

La Polizia di Stato ha anche arrestato il 47enne rumeno N.P.C. destinatario di un ordine di esecuzione per la cercerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rifiuto di dare le proprie generalità e danneggiamento.

La Polizia Ferroviaria di Catania ha arrestato l’uomo che era ricercato da febbraio. L’uomo, pluripregiudicato residente a Petralia Sottana (Pa), sottoposto al controllo, è emerso che doveva scontare una pena di 4 mesi e 22 giorni di reclusione derivante da vari reati quali resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e danneggiamento. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza per l’espiazione della pena.