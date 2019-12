A Catania

“Un dentino caduto, una fatina in aiuto. Nulla che non si possa risolvere con un’avventura dal dentista anche se sei un lupetto”.

Sono queste alcune delle frasi della fiaba “Lupetto Dentino” di Anna Franco, odontoiatra e pedodontista, e dell’artista Marta Vettoretto, presentata ufficialmente all’interno della clinica odontoiatrica Addendo di Catania, in occasione del BIMBODAY, una giornata dedicata alla prevenzione orale, con visite gratuite per tutti i bambini.

Una fiaba raccontata con illustrazioni e disegni a cura di Mattia Rossi, dal grande valore pedagogico, per aiutare i bambini a non avere più paura del dentista e imparare, sorridendo, alcune importanti abitudini, che devono essere apprese sin da piccoli.

“La genesi di questo libro è strettamente connessa all’amicizia che mi lega da anni a Marta – racconta la dottoressa Franco – con cui siamo state anche vicine di casa. Un giorno ci siamo incontrate e lei, che si era già occupata di narrativa per l’infanzia, mi ha proposto di scrivere un libro sulla prevenzione orale per i più piccoli. Così è nato “Lupetto Dentino”, un lupo simpatico, con un dente di fuori anche quando chiude la bocca”.

Una sorta di manuale di comportamento che contempla alla fine del libro, 8 brevi pillole informative: fare la prima visita dal dentista tra i 18 e i 24 mesi, mangiare in modo corretto, senza abusare troppo con gli zuccheri e lavarsi sempre i denti prima di andare a dormire.

“La conoscenza è il passo principale per il mantenimento dell’igiene orale – conclude la Franco – e in questo percorso è fondamentale il supporto dei genitori ai quali penso di dedicare un saggio, in particolare alle mamme in attesa e poi un nuovo episodio del nostro Lupetto, parlando questa volta dell’apparecchio ai denti”.

A moderare l’incontro e nel contempo ad effettuare le visite ai bambini, le dottoresse Valentina Ragusa, igienista dentale e Martha Marin Abreu, odontoiatra pedodontista.