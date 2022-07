Tutte le opportunità a tempo determinato e indeterminato

Primark, la nota catena irlandese di abbigliamento low cost, è alla ricerca di personale per il suo store di Catania, il primo in Sicilia. Il punto vendita etneo, inaugurato a dicembre nel “Centro Sicilia” di Misterbianco, ha ora deciso di aprire nuove posizioni per potenziare il suo team.

Entrare a far parte della squadra Primark significa lavorare per un’importante realtà internazionale del Fashion Retail, un’azienda in continua espansione, con al suo attivo 9 punti vendita in Italia e più di 2700 collaboratori, che garantisce una formazione costante, opportunità di crescita in un contesto sfidante e il work-life balance con una settimana lavorativa di 5 giorni.

Le posizioni aperte

Le selezioni in corso interessano i profili di Addetto alle vendite, Department Manager e Store Manager.

Per il profilo di Addetto alle vendite l’azienda cerca una figura da inserire con contratto part-time (20 ore settimanali) a tempo determinato. Per la posizione è richiesta disponibilità flessibile tutti i giorni della settimana, la capacità di lavorare in squadra, l’attitudine al servizio clienti, flessibilità, determinazione, passione per la moda e le nuove tendenze.

L’addetto alle vendite dovrà avere esperienza nel campo del commercio al dettaglio e dovrà essere in grado di gestire le attività di cassa, il magazzino e di occuparsi dell’assistenza clienti e della sistemazione della merce.

Il secondo profilo ricercato è quello del Department Manager, una figura esperta nella gestione di team in realtà strutturate del mondo fast fashion/ retail/ GDO, che sarà assunta con contratto full-time a tempo indeterminato.

È richiesta una pregressa esperienza (almeno due anni) nel mondo Retail/GDO e la disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni in cui l’azienda è presente.

Il Department Manager avrà il compito di guidare, formare e sviluppare uno staff di almeno 10 persone, si occuperà della gestione commerciale del reparto, analizzando i principali KPI e riordinando i grandi volumi di merce e garantirà ottimi standard di vendita per un’eccellente customer experience.

Primark Catania seleziona infine uno Store Manager per l’area Sud Italia, da assumere a tempo indeterminato con contratto full-time. Il candidato ideale dovrà essere capace di gestire uno store con un gruppo manageriale di almeno 15 colleghi, 10 supervisor e un team di circa 300 collaboratori in una superficie media di 4500 mq.

È richiesta esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO e disponibilità all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

Lo store manager, oltre a guidare e formare il proprio team, monitorerà le opportunità commerciali, analizzerà le performance, gestirà lo stock, predisponendo il budget degli ordini e guidando la squadra che effettua gli ordini di grandi volumi di merce, garantirà ottimi standard espositivi del prodotto e di servizio, gestirà il conto economico, stimando i forecast di vendita e il piano di assunzioni durante l’anno, insieme al P&C (HR) Manager, in base alle esigenze commerciali.

Come candidarsi

Gli aspiranti candidati potranno inviare la propria candidatura sul sito dell’azienda nella pagina “Carriere”, selezionando il profilo di proprio interesse e inviando il proprio curriculum tramite l’apposito form.