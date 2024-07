Primi giorni al parlamento europeo di Bruxelles per Marco Falcone, ex assessore regionale al Bilancio. Il vicecapo della delegazione di Forza Italia nel gruppo Ppe e componente delle Commissioni Econ e Pesca è al lavoro su iniziative per favorire imprese e credito a consuntivo della settimana di avvio dei lavori nelle Commissioni parlamentari a Bruxelles. Falcone si è insediato da componente della Commissione Econ e da supplente nella Commissione per la pesca (Pech).

“Momento impone rafforzare iniziativa privata”

“Il momento macroeconomico di Europa e Italia impone di rafforzare l’iniziativa privata e le imprese per favorire la crescita economica. Diventa quindi fondamentale avvicinare le banche e i servizi finanziari alle esigenze del mercato e delle aziende. Iniziamo il lavoro in Commissione Econ andando in questa direzione, per creare un contesto economico che sia stabile e, al tempo stesso, ideale per rimettere in moto mercato e imprese”.

Falcone prosegue e conclude: “Ho già analizzato le priorità per il contesto bancario e per il mondo assicurativo – aggiunge Falcone – incontrando i rappresentanti dell’Abi, l’associazione bancaria, e dell’Ania, l’associazione fra le imprese assicuratrici, guardando alle iniziative utili a favorire l’accesso al credito, l’abbassamento dei tassi e il taglio della burocrazia”.

Arriva Dagnino all’Economia, debutto all’Ars

Intanto pochi giorni fa è stato siglato il passaggio di consegne all’assessorato regionale all’Economia in Sicilia. Dopo aver inaugurato la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Siracusa realizzata dalla Regione con criteri innovativi e concessa in comodato d’uso. L’assessore uscente Marco Falcone ha rassegnato le dimissioni nella sede della Regione a Catania per trasferirsi a Bruxelles, dove si è già insediato. Si chiude così l’era di Marco Falcone alla Regione: cinque anni da assessore alle Infrastrutture con Musumeci e due da assessore all’Economia con Schifani prima di diventare eurodeputato.

Con un decreto firmato, Schifani ha nominato ufficialmente Alessandro Dagnino come nuovo assessore regionale all’Economia. L’avvocato palermitano, esperto in materie tributarie e amministrative, giurerà giovedì all’Assemblea regionale siciliana e solo allora entrerà pienamente nelle sue funzioni. La nomina di Dagnino, voluta da Schifani in accordo con l’ex assessore Gaetano Armao, segna l’inizio di un mini-rimpasto di giunta che il governatore intende completare nel giro di un paio di settimane. Dagnino, 50 anni, è figlio di un magistrato della Corte dei Conti e in passato ha difeso la Regione in controversie con la magistratura contabile. Oltre al delicato assessorato all’Economia, gestirà anche i rapporti tra Regione e Corte dei Conti.