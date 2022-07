L’indagine della polizia a Catania

E’ stato rintracciato l’uomo che tre mesi fa aveva rapinato un giovane a Catania facendolo azzannare dal proprio cane. La polizia ha completato l’indagine ed ha ricostruito la vicenda tassello dopo tassello sino a scoprire l’identità del rapinatore violento. Si tratta di un pregiudicato che è stato arrestato dopo la decisione del gip del tribunale di Catania.

I fatti

Nella notte del 29 aprile scorso uno studente di 21 anni, mentre transitava in via Dusmet, veniva seguito da un soggetto che teneva al guinzaglio un cane di grossa taglia. Quest’ultimo, con una scusa banale, chiedeva insistentemente al 21enne di fermarsi il quale invece, forse avendo intuito le due intenzione, cercava di tirare dritto non voltandosi e accelerando il passo. Comunque alla fine non è riuscito nell’intento di sfuggire al malintenzionato che lo ha raggiunto ed ha avuto la conferma delle sue cattive intenzioni.

Raggiunto in un parcheggio

Giunto all’altezza del parcheggio “Borsellino”, il 21enne veniva raggiunto e trattenuto da un braccio dall’uomo il quale, dopo averlo minacciato e fatto azzannare sulla gamba dal proprio cane, lo rapinava del telefono cellulare fuggendo in direzione piazza Borsellino. In seguito del morso del cane, la vittima veniva visitata dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Garibaldi-centro” di Catania, i quali stilavano una prognosi di 5 giorni per la ferita riportata alla gamba.

Le indagini approfondite

A seguito di un’approfondita attività d’indagine, la polizia riusciva ad individuare il responsabile. Sulla base delle testimonianze della vittima e su vari altri accertamenti, si riusciva a risalire da un pregiudicato di 20 anni, il quale veniva inizialmente soltanto denunciato alla competente autorità giudiziaria per i reati di rapina e lesioni personali. Nel contempo la polizia ha anche richiesto l’arresto del 20enne, considerato socialmente pericoloso, e veniva accordata dal gip del tribunale di Catania. Il rapinatore è stato quindi arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Enna.