in carcere

Messa la parola fine agli assalti di un rapinatore seriale

I carabinieri arrestano un uomo a Paternò (CT)

Ritenuto responsabile di almeno 5 rapine

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò (CT), hanno arrestato il 41enne belpassese Salvatore Sambataro, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania.

Già lo scorso 18 febbraio i militari, sulla scorta degli immediati accertamenti investigativi conseguenziali a una rapina eseguita il 1° febbraio in un istituto bancario paternese avevano proceduto al fermo dell’uomo il quale nel corso della rapina si era ferito alla mano con il taglierino utilizzato per terrorizzare i presenti.

Il terrore dei supermercati

L’uomo era diventato una vera e propria piaga per i supermercati paternesi e dei vicini paesi di Belpasso e Biancavilla e gli assalti erano connotati dall’utilizzo di una pistola e di un ciclomotore Honda. Basti pensare che un supermercato di Biancavilla aveva subito la sua “sgradita” visita gli scorsi 18 dicembre, 30 gennaio e 12 febbraio.

In totale sono 5 le rapinecontestate che avevano fruttato circa 4.000 euro.

L’uomo è già in carcere

Nel corso di una delle rapine ai danni di un supermercato di Belpasso, il responsabile dell’esercizio commerciale con grande coraggio lo aveva affrontato, riuscendo a disarmarlo ma non riuscendo a impedirne la fuga a piedi. In quell’occasione i militari avevano repertato la pistola a salve utilizzata dal rapinatore. Avevano sequestrato lo scooter rubato che l’uomo aveva lasciato con il motore acceso per fuggire dopo il colpo. Il rapinatore è rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza a seguito delle rapine già contestate.