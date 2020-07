In carcere un ragazzo di 26 anni e uno di 34

Il personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha arrestato Federico Filippo Sciuto, 26 anni, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso il 6 luglio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, dovendo scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso. L’uomo è accusato di aver commesso una rapina in una gioielleria di Francofonte (SR), in una via del centro cittadino.

I malviventi, nella mattinata del 13 giugno 2016, hanno fatto irruzione nella gioielleria, immobilizzando il titolare con del nastro adesivo alle braccia e alla bocca, trafugando monili in oro, orologi e altri oggetti preziosi.

È stato arrestato anche Salvatore Giuffrida, 34 anni, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione per il reato di rapina aggravata in concorso. L’uomo ha eseguito una rapina commessa in concorso con altri soggetti già arrestati in flagranza di reato dalla Squadra Mobile etnea il 17 settembre 2017.

In quell’occasione, infatti, a Giarre (CT), una decina di soggetti travisati da passamontagna, alcuni dei quali armati di pistola, stavano aggredendo tre cittadini cinesi che stavano salendo a bordo di un’auto con un bagaglio al seguito. Durante le concitate fasi della rapina, nel corso delle quali i malviventi fisicamente “placcavano” il cittadino cinese che custodiva il trolley, gli agenti fine di evitare più gravi conseguenze per la vittima, sono subito intervenuti, riuscendo a trarre in arresto, dopo un pericoloso inseguimento, tra gli altri, Salvatore Giuffrida.