Per una volta sono stati i giovani a dare le risposte e i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese a porre le domande. Si è svolta ieri, al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, la terza edizione di Catania Futura, il progetto fondato da Francesco Pezzillo e Lorenzo Gennaro per favorire il dialogo diretto tra nuove generazioni e protagonisti della vita istituzionale, economica e sociale del territorio.

Il format del “Reverse Forum”

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con AIDP Sicilia – Associazione Italiana per la Direzione del Personale, presieduta da Giovanni Lo Faro, ha proposto un format innovativo: il “Reverse Forum – I giovani rispondono”. Un confronto che ha invertito i ruoli tradizionali, mettendo al centro le esperienze, le aspettative e le idee di una generazione chiamata sempre più spesso a confrontarsi con le sfide del lavoro, della formazione e dello sviluppo del territorio.

A moderare il dibattito sono stati i due fondatori, Francesco Pezzillo, consigliere d’amministrazione dell’Università di Catania, e Lorenzo Gennaro, rappresentante della Consulta Giovanile del Comune di Catania, mentre l’introduzione è stata affidata a Giovanni Lo Faro, presidente di AIDP Sicilia.

Le dichiarazioni dei fondatori

“Con questa terza edizione abbiamo voluto dimostrare che il dialogo tra generazioni può andare oltre le formule tradizionali – dichiara Francesco Pezzillo – La narrazione che ci accompagna oggi è quella dei giovani e delle loro difficoltà, ma raramente ci si ferma ad ascoltare davvero il loro punto di vista. Abbiamo provato a cambiare questa prospettiva, mettendo attorno allo stesso tavolo esperienze e responsabilità differenti. Tre edizioni ci hanno confermato che Catania Futura può essere uno spazio di confronto capace di avvicinare mondi che, pur vivendo lo stesso territorio, non sempre hanno occasione di incontrarsi”.

“Con il Reverse Forum abbiamo voluto mettere alla prova anzitutto la nostra generazione: non basta chiedere spazio, bisogna essere pronti a riempirlo di idee, competenze e responsabilità – dichiara Lorenzo Gennaro. Allo stesso tempo, anche chi ha più esperienza deve essere disposto a riconoscere quanto possa imparare dai più giovani. È lo spirito del reverse mentoring, che supera le gerarchie tradizionali e valorizza il contributo di ciascuno. Il merito non dovrebbe mai essere percepito come una minaccia, ma come un’opportunità di crescita collettiva. Con Catania Futura vogliamo alimentare questo dialogo, affinché il confronto tra generazioni possa tradursi in opportunità e iniziative concrete”.

Il punto di vista delle imprese e il mercato del lavoro

“Abbiamo bisogno di costruire una narrazione più aderente alla realtà del nostro territorio – dichiara Giovanni Lo Faro, presidente di AIDP Sicilia –. Accanto alle criticità, è importante raccontare anche le opportunità che esistono, le competenze richieste e le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro. In Sicilia operano aziende serie e concrete, che investono nelle persone, cercano professionalità e offrono percorsi di crescita. Farle conoscere, creare occasioni di incontro e rendere più visibili queste possibilità è fondamentale per avvicinare giovani e imprese e trattenere sul territorio energie e talenti”.

Un percorso consolidato e i patrocini

Dopo gli appuntamenti del novembre 2025 e del maggio 2026, Catania Futura consolida così il proprio percorso, confermando la volontà dei suoi promotori di costruire occasioni di confronto che mettano in relazione giovani, istituzioni e mondo produttivo, superando le distanze tra generazioni.

L’iniziativa ha goduto del patrocinio del Comune di Catania, dell’Università degli Studi di Catania, del Conservatorio Vincenzo Bellini e della Consulta degli Studenti del Conservatorio e dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).