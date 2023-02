A NICOLOSI

Questa mattina nel comune di Nicolosi, in località Sclafani, nei pressi di Piano Bottara ad un’altezza di 1400 circa gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno recuperato due giovani turisti bloccati in una casa vacanze insieme al loro cane da qualche giorno.

I giovani hanno raggiunto Etna Sud mercoledì sera prima della nevicata con la propria autovettura. Nel giro di poche hanno visto arrivare la bufera che ha bloccato le strade è sommerso la loro auto per più di due metri. Fortunatamente si trovavano in un luogo sicuro e hanno dovuto solo attendere qualche giorno i soccorsi insieme al loro cane un husky di 2 anni e mezzo godendosi un paesaggio mozzafiato.

Le attività Anas

Proseguono le attività Anas per fronteggiare l’emergenza maltempo che da ieri sta interessando la zona orientale della Sicilia. Gli operatori Anas sono impegnati senza sosta, sulle strade statali di competenza intervenendo con mezzi sgombraneve e spargisale sulle tratte interessate dalle nevicate, come ls SS 288 “di Aidone”, la SS 289 “di Cesarò”, la SS 284 “Occidentale Etnea” e la SS 116 “Randazzo Capo d’Orlando”. Nel tardo pomeriggio di ieri sono inoltre arrivati due mezzi sgombraneve Anas dalla Calabria, messi a disposizione della Protezione Civile ed impiegati lungo le strade provinciali e comunali nel territorio di Catania. Da ieri, inoltre le squadre Anas sono impegnate nelle zone dove il maltempo ha causato l’ingrossamento e lo straripamento di fiumi e corsi d’acqua, che in alcune zone hanno invaso la sede stradale oltre alle tratte interessate da fenomeni franosi.

I disagi

Lungo la SS 194 “Ragusana” è stato riaperto il tratto presso Catania (km 11,500) mentre permane la chiusura presso Monterosso Almo (km 59) per fenomeno franoso e a Giarratana (km 194) per allagamento. A Carlentini, sulla SS 114 “Orientale Sicula” è istituito il senso unico alternato tra il km 11,350 ed il km 11,500 con deviazione per il solo traffico leggero per chi viaggia in direzione Catania all’interno del centro urbano. Lungo la SS 115 “Sud Occidentale Sicula” è stata riaperto al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – il tratto preso Noto (km 364) mentre permane la chiusura della statale a Gela (km 281,600) per esondazione del torrente Ficuzza.