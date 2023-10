Un’altra tappa del RoadShow dell’Informazione Digitale, in scena a Catania. L’evento, organizzato da Digitrend e promosso dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, sarà domani, venerdì 20 ottobre, dalle ore 17, al Museo Diocesano.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti che andranno in scena nel capoluogo etneo. Ci sar Francesco Lamiani, giornalista esperto nel campo digitale e in quello televisivo, che guiderà un panel che promette scintille, con un dibattito e una discussione aperta su quello che sono i nuovo orizzonti della formazione.

Ci saranno Biagio Semilia, CEO Digitrend, e Gianni Messina, CTO della tech company, e i rappresentanti del giornale “La Sicilia”, Domenico Ciancio e Giacomo Villa, si aggiungono figure di spicco come Sebastiano Di Betta, presidente della FED, associazione di testate digitali siciliane. Un panel di grande prestigio.

La partecipazione dell’assessore Tamajo

Anche la politica sarà presente all’evento per partecipare alla discussione e capire, anche lei, dove andrà l’informazione. Ci sarà l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e del presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, pone l’accento sull’importanza dell’evento nel panorama regionale e cittadino.

Il fulcro dell’incontro sarà la trasformazione digitale del giornale “La Sicilia”, con una disamina delle opportunità offerte dalla piattaforma digitale di Digitrend. Il dibattito si estenderà anche oltre, approfondendo come l’informazione online possa influenzare profondamente il panorama mediatico e il mercato, superando le tradizionali barriere e i confini del territorio.

La rivoluzione digitale ha profondamente cambiato il modo in cui informazione e comunicazione vengono percepite. Con l’evoluzione costante del settore, è fondamentale avere un confronto aperto e costruttivo, per navigare con successo in mari in parte inesplorati.

Catania diventa il palcoscenico di un evento che mira a tracciare il futuro dell’informazione in Sicilia, mettendo in luce le iniziative e le visioni che stanno modellando il domani. Questo appuntamento segue quello già svoltosi a Enna e anticipa la terza tappa del RoadShow dell’Informazione Digitale, che si terrà a Palermo.