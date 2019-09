Ruba un’autovettura e finisce in manette. E’ accaduto a Catania, nella centrale via Etnea. A finire in manette Santo Spinella di 30 anni.

L’uomo, con svariati precedenti penali per reati contro il patrimonio, aveva appena rubato un’auto davanti ad un poliziotto libero dal servizio che ha segnalato subito quanto accaduto alla sala operativa.

Dopo un inseguimento ad alta velocità concluso con lo schianto dell’auto rubata contro un palo, l’uomo è stato bloccato ed arrestato.