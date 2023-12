Formalizzata segnalazione alla polizia

Ruba filetti di acciughe dal deposito alimentare di Catania nel quale lavora e viene denunciato. A scoprirlo il suo stesso datore di lavoro che lo ha sorpreso con le mani nel sacco. Senza guardare in faccia nessuno l’imprenditore ha sporto denuncia alla polista di Stato venendo segnalato alla Procura di Catania con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’intervento nella notte

Di notte l’intervento degli agenti delle volanti in via Alfredo Costa, all’interno di un centro logistico di un noto marchio della grande distribuzione. Ai poliziotti era arrivata la segnalazione di tentato furto di generi alimentari. Sul posto gli agenti hanno contattato il responsabile il quale ha riferito di aver bloccato poco prima un dipendente. Lo avrebbe sorpreso mentre stava portando via dal deposito 12 barattoli di filetti di acciuga, per un valore di 120 euro circa. A seguito di quanto accaduto il responsabile ha formalizzato la denuncia e il dipendente denunciato per il reato di tentato furto aggravato.

Furto di alimenti anche con il metodo della spaccata

Il ricorso a furti di generi alimentari avviene sempre più spesso anche in Sicilia. Recentemente si è verificato un furto in un negozio di un cittadino del Bangladesh a Palermo. In questo caso qualcuno ha spaccato la vetrina portando via soldi trovati in cassa e diversi prodotti alimentari. Il colpo messo a segno in via Sant’Agostino. Pare che in cassa siano stati trovati circa 2 mila euro. A lanciare l’allarme il proprietario. Le indagini condotte dai carabinieri.

Banda spacca vetrine anche in via Libertà a Palermo, colpo alla Cubana

A proposito della banda spacca vetrine, tanti i colpi in quest’ultimo periodo a Palermo. Qualcuno è entrato nel negozio la Cubana in via Libertà a Palermo dove sono stati portati via soldi e bottiglie di vino. Le indagini condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori che in questi ultimi mesi hanno messo a segno diversi colpi con la stessa tecnica in diverse zone in centro del capoluogo. Ad accorgersi del furto i titolari che hanno chiamato i militari.

