Denunciato un giovane per il furto

Brutta disavventura a lieto fine per due turisti a Catania che grazie al loro ipad sono riusciti a far rintracciare il ladro che aveva rubato le loro valigie. Un vero “dramma” per i due visitatori che dovevano rientrare ma che non sarebbero potuti ripartire perché dentro quelle valigie c’erano anche i loro passaporti e diversi altri documenti.

Un’ultima passeggiata

Vittime loro malgrado di questa vicenda una coppia di turisti polacchi di 32 e 29 anni che, prima di prendere l’aereo per tornare a casa, aveva scelto la “Playa” per una passeggiata romantica. La coppia, a bordo di un’utilitaria a noleggio, aveva visitato la città e, prima di ripartire, aveva deciso di godersi il sole dell’isola passeggiando lungo la spiaggia. Dopo aver parcheggiato l’auto lungo il viale Kennedy, i due si erano incamminati verso il mare, lasciando nel vano portabagagli le valigie che, oltre agli indumenti, contenevano monili in oro, passaporti, portafogli e anche un iPad.

Tempestività e tecnologia

La presenza dell’apparecchio elettronico, assieme al tempestivo intervento di una “gazzella” dei carabinieri, ha permesso ai due turisti di rientrare in possesso delle loro “care” valigie. Oltretutto contenenti oggetti e denaro per circa 5 mila euro. I carabinieri sono stati allertati dalla centrale operativa che, ricevuta la richiesta di aiuto della coppia, ha subito disposto l’invio di una pattuglia sul posto. Quando i militari hanno incontrato i due giovani e hanno appreso che all’interno delle valigie rubate vi era anche un Ipad, hanno chiesto ai turisti di attivare la funzione Gps del portatile. Quindi, come segugi, hanno iniziato a seguirne le indicazioni. Le indicazioni del Gps, che permettono la precisa localizzazione dell’apparecchio, hanno guidato i carabinieri nel quartiere San Cristoforo.

Beccato mentre stava ancora frugando

Sono arrivati fino a casa di un 29enne, già conosciuto per i sui trascorsi giudiziari. L’azione dei militari è stata così veloce che, individuata una casa e bussato alla porta, hanno sorpreso un ragazzo ancora intento a disfare le valigie. Il giovane è stato subito denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione. Mentre i bagagli, dai quali non era stato asportato nemmeno il denaro contante, sono stati riconsegnati ai due turisti. La coppia, grazie all’Arma, ha potuto concludere in bellezza la propria vacanza siciliana.

Like this: Like Loading...