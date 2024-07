Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno denunciato un catanese di 47 anni per furto aggravato. È successo nel corso dei servizi serali di controllo del territorio quando le Volanti sono intervenute all’ingresso secondario dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele, in via Dionisio Marotta, per la segnalazione di furto in atto presso uno dei reparti in disuso.

Scoperta del ladro e recupero dei materiali rubati

Sul posto i poliziotti hanno individuato e bloccato un uomo, successivamente identificato per il 47enne, intento a sistemare su un carrello tre reti elettrosaldate, una porta antincendio e diverse parti metalliche riconducibili ad un impianto di aerazione, oggetti che aveva l’intenzione di rivendere in un centro di raccolta di materiali ferrosi. Accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti l’uomo è stato dunque denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Furto al Policlinico, ladri svaligiano gli armadietti del reparto di anatomia, portati via soldi e cellulari

Furto nel reparto di anatomia patologica dell’ospedale Policlinico di Palermo. I ladri sono entrati in reparto in via Tricomi, hanno raggiunto gli armadietti e si sono portati via oggetti personali, cellulari e soldi dei dipendenti. Sono stati i sanitari a presentare denuncia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il furto all’ospedale di Bambini

Furto al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini. Il ladro ha portato via da una delle sale un computer dove c’erano dati sensibili dei pazienti. La direzione sanitaria ha presentato denuncia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi.

Furto nella sede dell’associazione le Ali, rubate strumentazioni

Furto nella sede dell’organizzazione per la protezione civile le Ali di Palermo. I ladri sono entrati nel bene confiscato e affidato all’associazione e hanno portato via un gruppo elettrogeno e una motosega della protezione civile in comodato d’uso ai volontari impegnati in tante attività comprese anche quello dello spegnimento degli incendi e al contrasto alla povertà con l’assistenza a uomini e donne senza fissa dimora.

Furto notturno di strumenti essenziali

I ladri sono entrati nel centro e la scorsa notte hanno portato via strumenti utilissimi in caso di emergenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.