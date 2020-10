Fermato 25enne catanese

Stava rubando uno scooter in via Sant’Euplio ma viene bloccato da un carabiniere libero dal servizio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 25enne catanese Pietro D’amico, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Questa notte un militare della Tenenza di Mascalucia, mentre passava in via Sant’Euplio, nei pressi dell’ingresso secondario della Rinascente, ha notato il giovane che nel tentativo di rubarlo stava armeggiando su uno scooter Honda SH. Avvisata la centrale operativa, ha bloccato l’uomo coadiuvato anche dai colleghi che, in men che non si dica, sono giunti sul posto. Si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 35enne adranita Luigi Restivo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Lanciano. L’uomo è destinatario del provvedimento restrittivo, emesso in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e truffa (commessi nel 2011 a Paterno e Lanciano (CH), per i quali è stato condannato dai giudici ad anni 2 e mesi 1 di reclusione, dallo scorso 18 agosto si era reso irreperibile. I carabinieri sono riusciti ad individuarlo ed ammanettarlo, mentre si trovava all’interno dell’abitazione del padre della convivente a Misterbianco. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno arrestato il 49enne Carmelo Prestipino. L’uomo, che dovrà espiare la pena un anno e tre mesi di reclusione, è stato ritenuto colpevole dai giudici per un furto commesso a Giardini Naxos (ME) nell’ottobre del 2009. L’arrestato è stato sottoposto in regime di detenzione domiciliare.