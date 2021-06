L'intervento dei carabinieri

In due hanno rubato una Fiat 500 nella frazione di Massannunziata a Mascalucia

Il proprietario, che nel frattempo aveva iniziato l’inseguimento, ha avvertito i carabinieri

Il 52enne alla guida del camion ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato in via Giovanni Falcone

Soccorso e trasportato al Policlinico di Catania è stato posto agli arresti domiciliari

Ha fatto perdere le tracce, invece, il complice al volante della 500 rubata

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne di San Pietro Clarenza ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso.

L’uomo, assieme ad un complice, mentre transitava a bordo del proprio camion lungo la via Del Soccorso nella frazione mascaluciese di Massannunziata, ha notato la presenza di una Fiat 500. I due malviventi hanno deciso di rubare il mezzo dandosi immediatamente alla fuga.

Il proprietario si è accorto del furto

Purtroppo per loro, il legittimo proprietario si è accorto del fatto e per nulla disposto a stare con le mani in mano, si è messo al loro inseguimento con l’aiuto di un conoscente che, in quel momento, stava transitando a bordo della propria autovettura.

Inseguimento rocambolesco al camion

Durante l’inseguimento la vittima del furto ha allertato telefonicamente i militari fornendo loro informazioni sulla direzione da prendere fino a quando il ladro sul camion, rimasto ormai solo perché il complice era riuscito a dileguarsi a bordo della Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo pesante in via Giovanni Falcone, andando fuori strada proprio nel momento in cui i militari erano giunti anche i carabinieri.

Uomo soccorso al Policlinico di Catania ed agli arresti domiciliari

Immediato il soccorso all’uomo che perdeva sangue dal volto. Per le cure del caso è stato poi trasportato al Policlinico di Catania dove è stato trattenuto fin da subito in stato d’arresto successivamente convalidato in udienza dal giudice che ha disposto per lui gli arresti domiciliari.